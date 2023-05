Tacconi compie gli anni: gli auguri della Juve e dei figli

È un compleanno speciale per Stefano Tacconi. L'ex portiere della Juventus migliora giorno dopo giorno dopo l'ischemia cerebrale che lo ha colpito ad aprile 2022. Dapprima la prognosi riservata, poi un lungo percorso di riabilitazione prima in ospedale e poi a casa. L'affetto dimostrato dai tifosi e dagli appassionati lo ha aiutato a combattere questa difficile battaglia e non lo abbandona, ovviamente, nel giorno del suo 66° compleanno. L'ex estremo difensore italiano, infatti, nasceva il 13 maggio 1957 a Perugia.