Osimhen festeggiano nello store Juve: tifosi Napoli a Milano

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli non sono ovviamente ancora finiti. I tifosi partenopei, dopo aver conquistato il terzo campionato della loro storia nel match contro l'Udinese, hanno festeggiato e stanno continuando a celebrare lo storico successo in tutta Italia. Ovviamente, non sono mancati anche gli sfottò ai principali avversari in Serie A, su tutte Milan e Juventus.