Juve-Cremonese, i convocati di Allegri: ci sono Bremer e Rabiot

TORINO - Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha convocato 23 calciatori in vista della sfida - in programma stasera all'Allianz Stadium - contro la Cremonese di Davide Ballardini. Nella lista del tecnico bianconero figurano i nomi di Gleison Bremer, out contro il Siviglia, e di Adrien Rabiot, uscito malconcio dal match di Europa League contro gli andalusi, in occasione del duro colpo - non sanzionato da arbitro e Var con il calcio di rigore - subito all'altezza della tibia. Di seguito l'elenco completo dei giocatori che affronterà la formazione grigiorossa.