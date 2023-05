Juve e la nuova maglia: tocca a Trezeguet dopo Del Piero e Marchisio

La nuova maglia della Juventus sta spopolando. Il club bianconero ha reso pubbliche le prime immagini della divisa che verrà utilizzata nella stagione 2023/24, sempre in collaborazione con lo sponsor tecnico Adidas: bande verticali bianche e nere con linee irregolari, inserti e loghi in giallo. Dopo aver inviato la nuova maglia ad Alessandro Del Piero prima e a Claudio Marchisio poi, stavolta è toccato ad un altro grande ex: David Trezeguet.