Pogba, lacrime Juve: infortunio dopo 20 minuti con la Cremonese

Brutte notizie per la Juventus e per Massimiliano Allegri : nuovo infortunio per Paul Pogba che, alla sua prima da titolare, ha lasciato il terreno di gioco durante il primo tempo della partita di Serie A contro la Cremonese . Il francese ha accusato un problema fisico dopo aver calciato e ha lasciato il campo piangendo. Al suo posto è entrato Milik . Il centrocampista ex Manchester United ha rimediato un problema muscolare al quadricipite sinistro che sarà valutato nelle prossime ore.

Juventus, Pogba ancora ko

Altro infortunio in una stagione davvero sfortunata per Pogba. Il centrocampista bianconero era alla sua prima da titolare: nelle ultime partite stava tornando a essere protagonista nei minuti finali, come successo in occasione di Juve-Siviglia in Europa League con l'assist decisivo per Gatti. Allegri ha deciso di lanciarlo dal primo minuto in campionato contro la Cremonese ma l'azzardo, a tre giorni dalla partita più importante della stagione, non ha pagato. Pogba ha rimediato un altro infortunio e ha lasciato il campo nel primo tempo. In lacrime e accompagnato, con un abbraccio, da Di Maria negli spogliatoi.