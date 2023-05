Allegri: "Pogba? Non pensava di giocare dal 1', gli ho fatto una sorpresa"

TORINO - La sorpresa di mandare in campo da titolare Pogba non ha avuto di sicuro gli effetti sperati. Assumono un sapore molto amaro, adesso, le parole di Massimiliano Allegri rilasciate a Dazn prima della partita all'Allianz Stadium tra la Juventus e la Cremonese. "Non pensava di giocare e invece oggi gli ho fatto una sorpresa. Vedremo quanto riesce a stare in campo, perché sicuramente non avrà i 90 minuti. Sarei molto felice se riuscisse a fare un tempo".