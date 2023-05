E ora quanti punti devono togliere alla Juventus?

Pogba, la stagione e la decisione sciagurata

Pogba è in questa situazione per colpa sua, non serve raccontare pietose bugie (semmai si usi umana comprensione nel giudicare): la decisione di non operarsi al menisco, che si era rotto a fine luglio negli Stati Uniti, è stata sciagurata e devastante, l’eccentrico tentativo di risolvere quel tipo di infortunio con una terapia conservativa ha fatto perdere tempo e, probabilmente, complicato ulteriormente la situazione, il resto è una sfortunata catena di conseguenze. Il tutto mentre Pogba recuperava psicoemotivamente dalle storiacce famigliari. Ha perso un anno, il francese, e chissà come e quando tornerà. Non è un giocatore finito, lo ha dimostrato nei pochissimi minuti di questa stagione, è certamente un giocatore da ricostruire e, forse, è il caso di riprogettarlo da zero, allontanando le scadenze, pensando al giocatore, non più alla stagione.