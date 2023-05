Paredes. "È stata la mia migliore prestazione con la Juventus"

TORINO - Al termine del match vinto 2-0 contro la Cremonese grazie ai gol di Fagioli e Bremer , il centrocampista della Juventus Leandro Paredes ha commentato la partita nei salotti televisivi di Sky e Dazn: "Se questa è stata la migliore prestazione da quando sei alla Juve? Sì, tutti abbiamo fatto una grande gara e abbiamo vinto che era la cosa più importante". L'argentino ha poi cercato di analizzare cosa non abbia funzionato in questa stagione: "Non so, è andata così, la vita e il calcio sono momenti, arrivano anche quelli meno buoni, ma andiamo avanti. Allegri? Abbiamo parlato e chiarito in quel momento, andiamo avanti insieme perché abbiamo gare molto importanti, giovedì abbiamo la gara più importante dell'anno".

Paredes, tra presente e futuro

Per quanto riguarda il suo futuro in bilico, queste le parole di Paredes: "Vivo giorno dopo giorno, spero di finire bene con la Juve, fare molto meglio, raggiungere i nostri obiettivi e poi vedremo. Sicuramente volevo giocare molto di più, purtroppo a inizio stagione non stavo bene fisicamente, avevo tantissimi dolori e questo mi ha portato a perdere la titolarità. Poi ho giocato molto di meno. Ma ora sono contento, sto giocando e la squadra sta facendo bene. Come ho detto prima, bisogna continuare così. Titolare con il Siviglia? Non lo so, decide il mister, pensiamo a recuperare perché come ho detto prima giovedì abbiamo la gara più importante dell'anno".