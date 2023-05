Moviola Juve: ci risiamo, fuorigioco Milik di alluce come Miretti

Fuorigioco millimetrico invece per Milik su assist di Di Maria poco dopo. L’alluce o poco più. Era già successo con Miretti contro il Lecce, a segno dopo essere stato lanciato da Fagioli: il gol venne annullato per le punta del piede al di là della linea dell'ultimo difensore avversario. Un'altra situazione in cui a fare la differenza è il centimetro catturato dal fotogramma, selezionato al momento della partenza del pallone. Come si può leggere sul manuale “Regolamento del gioco del calcio”, messo a disposizione dalla Figc sul proprio sito rimandando al download sul sito ufficiale AIA, nelle pagine che disciplinano il fuorigioco - Regola 11, pagina 85 - è scritto espressamente che "Un calciatore in posizione di fuorigioco nel momento in cui il pallone viene giocato o toccato da un suo compagno (...) per tale valutazione deve essere preso in considerazione il primo punto di contatto con il pallone giocato o toccato". Perché le immagini dei replay in tv sono a disposizione di ognuno di noi e se non si mostra con chiarezza tutto, allora diventa comprensibile il fai da te dei tifosi. A maggior ragione se il loro stamp - fatto quando Di Maria è ormai fuori dal possesso - assomiglia in maniera sinistra a quello riprodotto con gli omini poligonali.. Poter mostrare con chiarezza, assieme all'immagine del fuorigioco millimetrico, il momento della cattura del fotogramma giusto - del primo punto di contatto, appunto - aiuterebbe tutti gli appassionati a comprendere meglio le decisioni senza alimentare dubbi e dietrologie. O quantomeno a far passare con efficacia, una volta per tutte, il sacrosanto concetto per cui la tecnologia aiuti a chiarire e non ad aumentare l'incertezza.