Fagioli cuore Juve manda in delirio i tifosi: "Segna anche al Siviglia"

TORINO - Bagno di folla per Nicolò Fagioli, travolto dall’affetto dei tifosi della Juventus all’indomani della vittoria sulla Cremonese inaugurata proprio da una sua perla. Il centrocampista classe 2001 si è reso disponibile per foto e autografi presso i locali di Douglas in via Roma, nel pieno centro di Torino, e i sostenitori hanno risposto in massa. La richiesta? Quella, scontata, di un altro gol, il quarto stagionale. Tra tre giorni, a Siviglia, nella partita più importante della stagione, naturalmente.