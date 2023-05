L’ultimo Siviglia-Juve? Allegri e quella mossa a sorpresa su Alex Sandro

Allegri negli anni alla Juventus ha abituato i tifosi a scelte spesso fuori dagli schemi. Difensori a centrocampo e alcune volte anche prestati all'attacco come nel caso di Alex Sandro . Il brasiliano ha giocato nel tridente offensivo nell'ultimo match dei bianconeri al Sánchez-Pizjuán contro il Siviglia , prossimo avversario nel ritorno della semifinale di Europa League . Risultato? 1-3, con primo posto nel girone di Champions League nella stagione 2016-2017 , anno in cui arrivò in finale a Cardiff contro il Real Madrid.

L'ultimo Siviglia-Juventus: il gol di Bonucci e l'intuizione di Allegri

La partita è decisiva per il passaggio del turno e Allegri deve fare i conti con una serie di infortuni, quello di Higuain su tutti, oltre l'assenza di Dybala. L'attacco della Juventus è sguarnito e l'allenatore deve inventarsi qualsosa. Punta su Alex Sandro nel tridente con Mandzukic e Cuadrado. La partita del brasiliano diventa uno dei punti chiave. Il Siviglia parte meglio e segna con Pareja, poi cambia tutto al 37' quando l'arbitro espelle Vazquez per doppia ammonizione. Rosso che permette alla Signora di trovare più spazi e il pareggio arriva sul finire del primo tempo con Marchisio da calcio di rigore. L'equilibrio nella ripresa non si spezza e i bianconeri riescono a sbloccarla soltanto a sei minuti dal termine e non poteva che essere un difensore l'eroe della partita: Bonucci con una rasoiata di prima da fuori area porta la squadra gli ottavi di finale. Il sigillo finale poi arriva grazie a Mandzukic. Una partita caratterizzata da un'"allegrata". E chissà che non possa ripetersi.