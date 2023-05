Siviglia-Juve, Allegri pensa a Kean: i perché della possibile scelta

SIVIGLIA - Non è la prima volta che Massimiliano Allegri cerca di stupire, con una mossa tecnico-tattica in una partita decisiva. La prossima Allegrata, quella dedicata al Siviglia nel match di ritorno di semifinale di Europa League, è Moise Kean al centro dell'attacco, supportato da Angel Di Maria: un'idea della serata di ieri che al mattino si sta trasformando sempre più in tentazione concreta. Non è la prima volta che Allegri adotta questa soluzione, c'è infatti un precedente di questa stagione proprio in Europa League.

Kean in Europa league, il precedente Kean era stato lanciato titolare, a sorpresa, al posto di Vlahovic nella sfida di ritorno a Nantes a febbraio, ma allora Allegri non aveva a disposizione la carta Arek Milik, ai tempi infortunato e invece regolarmente tra i convocati a Siviglia. Nel match del 23 febbraio in Francia, Max era partito con Di Maria alle spalle di Kean nel 3-5-1-1, la stessa soluzione che sembra voler riproporre contro la squadra di Mendilibar: anche allora l'andata allo Stadium era terminata sul punteggio di 1-1. A Nantes, in quella occasione, la scena se l'era presa El Fideo Di Maria, con una tripletta pazzesca. Kean invece non aveva brillato, sostituito da Vlahovic nella ripresa dopo nemmeno 20 minuti.

Allegri e la fiducia in Kean Allegri non è nuovo a queste trovate e ha sempre dimostrato di credere in Kean, nonostante in stagione l'attaccante nato a Vercelli non sia stato sempre irreprensibile: dal ritardo con l'Atletico Madrid in agosto all'espulsione lampo in 40 secondi con la Roma, Kean non si è fatto mancare nulla, eppure il tecnico livornese continua a dargli fiducia. E potrebbe essere il protagonista nella notte più importante della stagione, almeno finora.

