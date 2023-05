Juve, attenta a quei tre: i giocatori del Siviglia da temere

SIVIGLIA - Non è stata una grande annata per il Siviglia, ma può diventare comunque da ricordare: dipende dall'Europa League e dall'incrocio con la Juventus, ultimo ostacolo sulla strada per Budapest, dove il 31 maggio si disputerà la finale. L'alleato principale sarà il pubblico del Sanchez-Pizjuan, ma non solo: Mendilibar ha diverse frecce da scagliare. E Allegri, nel preparare la partita, ha posto l'attenzione su tanti aspetti e anche su qualche singolo. Vediamo chi sono i giocatori del Siviglia più temuti dai bianconeri, quelli che possono cambiare volto alla semifinale.