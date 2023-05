Juventus, Matri: "Concesso troppo al Siviglia, ecco cosa non ha funzionato"

Alessandro Matri ha analizzato l’eliminazione della Juventus dall’Europa League contro la squadra spagnola. L'ex punta bianconera ha dichiarato: "Non ha funzionato che il Siviglia ha fatto una grande gara e la Juve in certi momenti lo ha concesso, nonostante i bianconeri potessero andare avanti prima. Forse doveva giocarla come il secondo tempo dell’andata e non è successo. Se concedi il palleggio al Siviglia può succedere questo".