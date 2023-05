Juve, la questione Allegri dopo il nodo ds: circola sempre un nome

La confusione non aiuta e rende tutto l’ambiente più fragile: proprietà, dirigenza, staff tecnico, gruppo squadra. Serve fare chiarezza e tracciare una linea che possa definire le prossime mosse e il futuro a breve-medio termine della Juventus. Una linea nel segno della continuità? Presto per dirlo perché al vertice della piramide, ovvero dalle parti di John Elkann, c’è la volontà di aspettare il finale della stagione per poi tirare le somme e programmare la prossima annata che, verosimilmente, sarà senza competizioni europee. E allora che cosa aspetta la proprietà per sciogliere le riserve? Prima di tutto, mancano tre giornate alla fine di un campionato che, indipendentemente da quello che verrà deciso all’interno dei tribunali sportivi, fornirà indicazioni sull’atteggiamento della squadra e sulla futuribilità dei singoli calciatori all’interno della dimensione Juventus. E darà indicazioni ulteriori anche sulla gestione tecnica, attorno alla quale inevitabilmente si svilupperanno le scelte successive. La proprietà inoltre aspetta i prossimi giorni per capire quali saranno e quale impatto concreto avranno le sentenze della giustizia sportiva in arrivo: altro step fondamentale per avere le idee più chiare su come muoversi e soprattutto in quale direzione.