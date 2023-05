Empoli-Juventus, quando parla Allegri: l'orario della conferenza stampa

Dopo l'eliminazione in Europa League per mano del Siviglia, la Juventus torna in campo per preparare il prossimo impegno di campionato in scena al Castellani di Empoli e in programma lunedì alle 20:45. Nell'allenamento odierno, come riporta il sito ufficiale della Juve, "la squadra ha affrontato un doppio menu: scarico per chi ha giocato a Siviglia, in campo con esercitazioni su torelli mobili, possesso palla e partitella finale per il resto del gruppo".