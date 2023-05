"Tuchel era vicino alla Juve, Bayern nervoso": Matthaus, rivelazione shock

MONACO (Germania) - Lothar Matthaus ha rilasciato un'intervista in merito alla stagione del Bayern Monaco svelando anche un retroscena sul discusso esonero in corso stagione di Julian Nagelsmann con Thomas Tuchel successore. Matthaus ha vestito per due volte la maglia dei bavaresi, dal 1984 al 1988 e dal 1992 al 2000, conosce molto bene l'ambiente e l'esonero di Nagelsmann lo ha lasciato molto sorpreso come dichiarato al portale Goal: "È stata una grande sorpresa per molti, non solo per me. Nagelsmann ha fatto un buon lavoro e ha vinto la Bundesliga, forse non era così bravo in Champions League nel suo primo anno. Ma questo anno ha vinto contro PSG, Inter, Barcellona tutte e due le volte, in Bundesliga non è stato perfetto ma non era lontano dal trofeo, all'inizio pensavo fosse uno scherzo ma non era il primo aprile. Deve essere successo qualcosa al Bayern per prendere quella decisione".