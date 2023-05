Juve, Rabiot tra Empoli e sentenza: il futuro si gioca qui

Raddoppia e lascia. Potrebbe essere il futuro di Adrien Rabiot, laddove per raddoppiare si intende raddoppiare il suo record di gol in una stagione, i 6 messi a segno nel 2015-16 con il Paris Saint-Germain e già abbondantemente superati dagli 11 realizzati finora, mentre per lasciare si intende lasciare la Juventus alla scadenza del contratto, il 30 giugno. Un futuro ancora incerto, sul quale non fa luce il messaggio postato ieri su Instagram del fratello del centrocampista a corredo di foto della partita di Siviglia: «Orgogliosi di te per questo viaggio. Noi siamo sempre con te». Poi un cuore bianco e uno nero e l’hashtag “finoallafine”. Parole che sembrano riferirsi a un viaggio giunto al termine, ma è quello in Europa League o quello in bianconero? Il futuro di Rabiot, sia per quanto riguarda il record di gol sia per quanto riguarda il contratto, sarà comunque reso un po’ più chiaro dalle due partite che la Juventus affronterà domani: quella in casa dell’Empoli alle 20.45 e quella giudiziaria nel pomeriggio, con la seconda sentenza della Corte d’Appello della Figc sul caso plusvalenze.