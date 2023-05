Calvo, il -10 Juve, l’ammissione su Allegri e il futuro di Vlahovic

EMPOLI - E' Francesco Calvo, lo Chief Football Officer della Juventus, il primo dirigente bianconero ha commentare l'ufficialità della sentenza con il -10 in classifica. Queste le parole di Calvo a pochi minuti dell'inizio del match contro l'Empoli: "Le prime impressioni sono negative. Non siamo soddisfatti, il fatto che sia arrivata nel prepartita ce lo aspettavamo, non ci tocca. Fare altri commenti adesso non ha molto senso, usciremo con un comunicato stampa a breve.

Dobbiamo prima leggere le motivazioni per capire i margini per un ulteriore ricorso". Sul bilancio della stagione Calvo chiarisce: "Noi facciamo un’analisi continua sull’andamento e sul risultato finale. Le facciamo per migliorarci, che è il nostro obiettivo. La Juve vuole cercare sempre di migliorarsi per dare quello che dà soddisfazione ai tifosi ovvero vincere".