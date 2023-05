Henderson sfotte Vlahovic durante Empoli-Juve: "Uuh 80 milioni oh"

Non è stato un lunedì positivo per la Juventus. Tra situazioni extra campo, con l'ufficialità del -10 in classifica, e la sconfitta di Empoli, i bianconeri ha subito un contraccolpo psicologico pesante. Una sentenza arrivata a ridosso dell'inizio del match e che ha certamente destabilizzato lo spogliatoio creando malumore. Al Castellani, però, c'è stato anche un altro episodio che ha visto protagonisti Henderson e Vlahovic.