I tre nodi della Juventus: processi, Giuntoli, Allegri

TORINO - Una stagione tutt’altro che finita quella della Juventus attesa da un giugno bollente. Il campionato sta sì arrivando ai titoli di coda con i match contro Milan e Udinese, ma il mese che verrà può influenzare in modo pesante il futuro del club bianconero. Si partirà infatti con il processo sulla manovra stipendi, e non è detto che non sia anticipata da un patteggiamento. E si saprà anche la posizione finale in campionato, con l’Europa già matematicamente in tasca, e la corsa Champions ancora aperta, anche con la penalizzazione ballerina che mentalmente però va scordata.