Pogba, gioia in una stagione sfortunata: è nato il terzo figlio

TORINO - Una stagione complicata fatta di ritorni e di ricadute, l'ultima, la più dolorosa, in campionato contro la Cremonese allo Stadium nel suo ritorno da titolare con la maglia della Juventus: Paul Pogba ha vissuto un anno calcistico complesso e sofrtunato nel suo ritorno a Torino, ma finalmente è arrivata una lieta notizia. Ad annunciarla è lo stesso centrocampista che sul proprio profilo Instagram ha postato le foto della moglie Maria Zulay dopo il parto del terzogenito della coppia. Si allarga la famiglia Pogba e per il 10 bianconero c'è la possibilità di sorridere.

Pogba, è nato il terzo figlio

Pogba ha voluto comunicare a tutti i suoi fan la lieta notizia e ha condiviso il seguente post: "E' arrivato un nuovo membro della famiglia Pogba. Molto orgoglioso della mia Regina. Sono molto molto molto felice. Papà per 3!". Felicità per Pogba che spera al più presto di ritrovarla in campo come ha annunciato anche ai tifosi della Juventus rompendo il silenzio su questa stagione da mettersi in fretta alle spalle. E proprio il club bianconero ha twittato: "Terzo fiocco azzurro in casa Pogba. Tanti auguri a Zulay e Paul".