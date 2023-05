Vlahovic via? Le due strategie della Juve: investimento o usato sicuro

Magari la maglia numero 9 della Juventus nella prossima stagione avrà ancora scritto sopra Vlahovic, ma non è detto. E allora è normale che in casa bianconera si guardi già, in attesa di sapere con certezza chi sarà a prendere questo tipo di decisioni, quale altro cognome si potrebbe scrivere su quella maglia in caso di cessione del serbo. E soprattutto chi potrebbe prenderne il posto in campo, anche con tutt’altro numero sulla schiena.