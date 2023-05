Juve-Milan, Trezeguet e Nesta tra Manchester e la rovesciata di Del Piero

Trezeguet: gol Scudetto col Milan e finale Champions

David Trezeguet, centravanti rimasto impresso nella memoria del mondo juventino, ha giocato due partite particolarmente importanti contro il Milan. La finale di Champions League a Manchester e un vero e proprio spareggio Scudetto a San Siro: "Juve-Milan è storia. Ricordo San Siro pieno, ma anche il Delle Alpi, che è lo stadio in cui giocavo io. Poi ricordo la qualità dei giocatori: ho avuto la fortuna di giocare con grandi calciatori, ma quando affrontavi il Milan con Nesta, Maldini, Cafu, Sheva, Pirlo e Rui Costa... Il Milan, da straniero, mi ha sempre rimandato una sensazione come fosse il Real Madrid, questa era l'idea che mi feci. Se devo pensare ad una foto, è San Siro pieno, grandissimi giocatori e la voglia di vincere sempre. La partita che vorrei rigiocare è la finale di Manchester, quella che ricordo con piacere il match in cui segnai, a San Siro, sull'assist in rovesciata di Del Piero che portò poi allo Scudetto. Manchester è un ricordo negativo, è l'unico trofeo che non ho vinto con la Juve. I rigori fanno parte di una storia non semplice, ma questo è il calcio: in ogni finale c'è chi vince e chi perde. Sei giovane e pensi di tornarci presto in finale di Champions, ma a differenza tua (riferito a Nesta, ndr) io invece è una partita che non ho più giocato. Il Milan dal 2003 in poi ha iniziato a dominare, soprattutto in Europa".