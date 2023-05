Juve, pressione Allegri: Elkann lo guarda. Perché è importante finire bene

Non sono due partite a decidere il destino di un allenatore, ma di certo aiutano. Perché in ballo non ci sono soltanto i risultati, per quanto importanti: conta anche altro per la Juventus in una stagione anomala, che lo stesso Massimiliano Allegri non aveva esitato a definire folkloristica. Ecco, il sentirsi sotto esame vale un po’ per tutti, dal parco giocatori - che avrebbe potuto e dovuto dare di più - alla struttura societaria, ma si sa che nel calcio, gira e rigira, il primo a finire sulla graticola è il tecnico, specialmente all’alba di una piccola, grande rivoluzione.