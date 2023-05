Juve, Koopmeiners è il nome nuovo: i motivi per cui potrebbe arrivare

Juve, cosa farà Rabiot

Ma se il rinnovo del francese, in scadenza tra due mesi, risultava difficile già prima per ragioni economiche e di concorrenza, figurarsi ora con la giustizia sportiva che sta iniziando ad allungare la propria ombra sui risultati della squadra di Allegri. Le prestazioni del 28enne di Saint-Maurice nell’ultima stagione, per la gioia della mamma-agente Veronique, hanno catturato l’attenzione di tante big su scala internazionale e il ridimensionamento delle ambizioni bianconere – almeno in Europa, ineluttabilmente – dovrebbe fare il resto. Con il giocatore, a quel punto, propenso a cedere alle lusinghe magari proprio di una società di Premier League, come da suoi mai celati sogni. E chissà che la pretendente a spuntarla, corsi e ricorsi storici, non risulti quel Manchester United da cui era stato a un passo la scorsa estate. fattore pogba La nuova destinazione del francese, evidentemente, interessa ben poco alla Juventus, che sarà chiamata a tamponare la partenza di una delle principali colonne di Allegri nella corrente annata, per giunta senza incassare un solo quattrino proprio come non lo aveva dovuto sborsare per ingaggiarlo nel 2019. Certo, tra le speranze del club c’è quella di ritrovare finalmente nelle migliori condizioni Pogba, la cui presenza andrebbe in parte a compensare al defezione di Rabiot. Ma le caratteristiche dei due transalpini non si sovrappongono alla perfezione, con l’organico che in ogni caso perderebbe qualcosa in termini di intensità e dinamismo.