Juve-Milan top e flop, il futuro è la ricostruzione

TORINO – Comunque vada, sarà ricostruzione. In casa Juventus e in casa Milan. È questa l’indicazione data da una stagione in cui le due squadre non hanno portato a casa nessun trofeo, senza raggiungere nessuna finale. Certo, magari assume maggiore peso la semifinale in Champions League dei rossoneri (persa contro l’Inter) rispetto a quella bianconera in Europa League dei bianconeri (persa contro il Siviglia), ma né l’una né l’altra sono mai state realmente in corsa per lo scudetto, mentre in Coppa Italia hanno ceduto il passo.