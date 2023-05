Juventus-Milan, Antonio Conte in tribuna allo Stadium per il big match

La Juventus riceve il Milan per il 37° turno del campionato di Serie A. E' l'ultima partita stagionale in casa per i bianconeri, che poi chiuderanno la stagione sul campo dell'Udinese. Per la sfida contro i rossoneri c'è un ospite speciale in tribuna all'Allianz Stadium: Antonio Conte, ex centrocampista ed ex allenatore della Juve.