Juve, l'ultimo Stadium è pieno di amarezza. Gioia solo per il Milan

TORINO - Un finale amaro. Un saluto strozzato in gola. La gioia è tutta del Milan che vince grazie alla testata di Giroud e strappa un posto per la prossima Champions League. La rabbia è tutta della Juve che perde e che ancora non sa che cosa le accadrà. Intanto, il -10 certifica l'uscita dall'Europa che conta. Resterebbe quella minore, non fosse altro che sul capo del club pende ancora la mannaia del processo sulla manovra stipendi. Quindi, anche una possibile nuova punizione-penalizzazione. Un ultimo Stadium da dimenticare. Senza foto ricordo.

C'era una volta la Juve

Detto questo, la decima sconfitta in campionato pesa, anche sul morale dei giocatori e della gente. Tra delusione e rabbia, non si capisce cosa prevalga. La stagione è questa: all'insegna dell'orrore. Poco da commentare, perché la squadra di Pioli vince e la squadra di Allegri che in avvio spreca poi non riesce a rimediare. E i suoi big steccano tutti, uno dietro l'altro. Con e senza alibi. Rimarrebbe la consolazione della conquista del traguardo "sul campo", ben sapendo che niente e nessuno toglierà quel -10. Anzi, l'attesa - rassegnata - è per un arrotondamento per far sì che la Juve resti proprio fuori dalle Coppe. Impossibile da accettare per molti.

Calvo e le parole sul -10