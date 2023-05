L'Uefa dimentica l'Heysel: zero memoria per le 39 vittime

Dovrebbe essere un giorno di memoria per tutto il calcio europeo, una data in cui far viaggiare il ricordo alle 39 vittime dell’Heysel e riflettere sulla follia di morire per una finale di Coppa dei Campioni. E per molti è stato effettivamente così, a partire dal presidente della Fifa, Gianni Infantino, che ha ricordato su Instagram le vittime della tragedia del 29 maggio 1985. Molti club, fra i quali il Torino, hanno postato qualcosa. Tantissimi tifosi hanno raccontato la loro esperienza e condiviso il loro ricordo. Manca all’appello l’Uefa, che di quella maledetta partita era l’ente organizzatore e che sarebbe l’istituzione più importante del calcio europeo. Ma niente, zero post, zero ricordi, zero memoria per le trentanove vittime di una follia, trentanove appassionati di cacio europei. Che peccato.