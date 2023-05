Stipendi Juve, il tridente avvocati più incisivo di quello di Allegri

Di fatto possiamo sostenere che il tridente difensivo Bellacosa-Sangiorgio-Tortorella abbia inciso in stagione più di quello offensivo Chiesa-Vlahovic-Di Maria. Essí perché nell’udienza che si è tenuta oggi, i giudici del tribunale federale nazionale hanno accolto quanto proposto congiuntamente, previa patteggiamento, dai legali bianconeri e dal procuratore federale Giuseppe Chiné: cioè una corposa ammenda per il club, 718mila euro, così come per i dirigenti coinvolti (Andrea Agnelli, Pavel Nedved, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Giovanni Manna, Paolo Morganti e Stefano Braghin: tra i 10 e i 50mila euro).