Abodi: “Juve, utilizzato uno strumento esistente nella giustizia sportiva”

Il ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, ha commentato l'esito del patteggiamento tra la Juventus e la procura della Federcalcio, avallato con sentenza dal Tribunale federale nazionale, per la manovra stipendi. Il dirigente ha rilasciato alcune dichiarazioni in un'intervista ai microfoni di Tg2000: "Non passi il messaggio, ma sono sicuro che non sia così, che il patteggiamento poi sostanzialmente sia un abbassamento dei livelli di attenzione rispetto a comportamenti gestionali non adeguati".