Juve, Rabiot candidato come miglior centrocampista della Serie A: la lista

La stagione di Serie A sta per volgere al termine e la Lega sta presentando i candidati ai premi individuali. Dopo quelli per il miglior Under 23, dove è presente anche Fagioli, sono state comunicate anche le top 3 per i portieri (Di Gregorio, Provedel, Skorupski) difensori (Kim, Di Lorenzo, Theo Hernandez) e centrocampisti. Mancano all'appello soltanto gli attaccanti. Nella lista dei centrocampisti è presente anche Rabiot, oltre Barella e Milinkovic-Savic.