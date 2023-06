Juve, il calcio è semplice: basta raccontarsi sempre la verità

Se tutto è come dicono, assicurano e garantiscono, Massimiliano Allegri sarà l’allenatore della Juventus anche per la prossima stagione. È soprattutto una questione di soldi (effettivamente è difficile farlo passare per un matrimonio d’amore e passione, anche se è sincero il legame che il tecnico sente nei confronti del club). E la scelta non entusiasmerà la maggioranza della gente juventina che, con intensità e motivazioni diverse, trova un punto in comune nella critica a Max e nell’affibbiargli molte responsabilità per le ultime due stagioni, scialbe e senza trofei. I più onesti gli riconoscono anche la straordinaria capacità di gestire la squadra nelle fasi più drammatiche di questa stagione martoriata dalla giustizia, ma anche tra di loro c’è chi alza le mani e si consegna ai critici, quando si ricordano dell’uscita dalla Champions League nella fase a gironi, perdendo pure con il Maccabi Haifa .

Allegri si conferma alla Juve

Ma sono tutte chiacchiere. Per lo più inutili, perché se davvero è come la raccontano, nel giro di una manciata di giorni si conoscerà la verità. Nel frattempo, Allegri si conferma e dalla società confermano la sua conferma. Nel frattempo Allegri sbaglia qualche uscita e i tifosi lo bacchettano severamente per quel «ai tifosi non devo spiegare niente» suonato un po’ stonato in bocca a chi, quest’anno, sta a zero titoli e finirà a zero titoli. In realtà, inserita nel suo contesto, la frase del tecnico bianconero appare meno tranciante, ma lui stesso l’ha pronunciata, perfettamente consapevole dell’umore tifoso e di quanto può costargli la panchina della Juventus. D’altra parte, il rischio lo sta correndo anche la Juventus che lo conferma, altrettanto consapevole dei rischi.