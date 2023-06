Juventus, Giuntoli e la confessione su Allegri: cosa ha detto a un amico

TORINO - Non c’è una data, ma ci sono segnali e volontà. Non c’è una data nella quale sia stato programmato l’incontro chiarificatore tra Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, tra il presidente del Napoli e il suo direttore sportivo che, come Luciano Spalletti, ha deciso di chiudere (dopo otto anni e uno scudetto) la propria avventura in Campania, ma la questione resta nell’aria, sospesa e al contempo pesante come un macigno per il futuro tecnico della Juventus, certo, ma al contempo dello stesso Napoli. Perché la “presenza” di Cristiano Giuntoli al Napoli da separato in casa non è e non può essere un dettaglio insignificante sia per la sua personalità in assoluto, sia per quel che ha costruito in questi otto anni di lavoro a Napoli in termini di rapporti, influenza, peso politico al punto che l’aspetto economico (ancora un anno di contratto superiore al milione netto) diventa davvero l’ultimo dei problemi.