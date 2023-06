Juve, il flop dell'Allegri bis nei numeri: le 5 stagioni con più e meno ko

C'è Juve e Juve, c'è stagione e stagione. Va premesso. Affidarsi solo alla statistica può fornire esiti parziali se non si tengono in considerazione le molte variabili che caratterizzano e influenzano un'annata calcistica. Andando ad analizzare la percentuale di sconfitte stagionali degli ultimi trent'anni di Juve ci si può trovare di fronte a qualche - apparente - sorpresa. È il caso della stagione 1995/96, trionfale e chiusa con la vittoria della Champions League a Roma: ebbene, la Juventus di Marcello Lippi perse 11 partite su 48, poco meno del 23 % degli incontri disputati. Percentuale maggiore rispetto al 2011/12, deludente stagione con Luigi Delneri in panchina, che ha visto la Juve perdere 11 partite su 50 (22%). È la dimostrazione di quanto sia necessario contestualizzare, pesando vittorie e sconfitte, per farsi un'idea dell'andamento e del bilancio finale di una stagione. Passiamo dunque in rassegna le 5 peggiori e le 5 migliori annate per percentuale di gare perse.