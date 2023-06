Esha Gupta portafortuna Juve: il gesto social dell'attrice supertifosa

Esha Gupta è tornata a far parlare di sé per aver condivso nelle scorse ore una Instagram story che la raffigura con indosso la maglia bianconera e a commento della quale ha scritto: "Let's go Juventus". L'attrice ha voluto attestare pubblicamente tutto il suo sostegno alla Juve di Massimiliano Allegri che nella serata del 4 giugno si è scontrata con l'Udinese alla Dacia Arena di Udine, partita valida per la 38esima e ultima giornata della Serie A 2022-2023.