Tutti pazzi per Hojlund, eppure Kean...gioielli Juve-Atalanta a confronto

Finito il campionato è tempo di bilanci e di calciomercato in Serie A e come ogni anno l' Atalanta mette a referto, se non a bilancio, altri giovani talenti lanciati nel massimo campionato e che moltiplicano il loro valore sotto gli occhi golosi delle big italiane ed europee. Il 2003 Scalvini e il 2001 Okoli gemme sgrezzate dal vivaio, il classe '98 Koopmeiners e il '97 Lookman investimenti sbocciati partita dopo partita, e ovviamente il più appetito di tutti, quel danese 2003 che ha fatto sfracelli fin dai suoi primi ingressi in campo, Rasmus Hojlund . Una gemma già da doppia cifra, 10 gol in 1898 minuti giocati. Hype e valutazioni monstre più che giustificate per il baby bomber che non ha fatto rimpiangere Zapata sostituendolo al meglio durante le sue lunghe assenze per infortunio. Giocatore da Juve? Sicuramente con colpi da grande squadra, eppure in casa bianconera c'è un attaccante sul quale non c'è sicuramente la stessa aura di fascinazione ma che ha fatto anche meglio del gigante scandinavo.

Hojlund e Kean, numeri a confronto

È notizia di ieri la sua chiamata da parte del ct Nicolato per il raduno in preparazione ai prossimi Europei U21, che si giocheranno in Romania dal 21 giugno all'8 luglio, e il classe 2000 Moise Kean dati alla mano non vale certo meno di Hojlund: per il 2000 8 gol questa stagione con 1438 minuti in campo, spesso raggranellati senza avere a disposizione un minimo di continuità, entrando in finali di partita. Con la titolarità che nasconde una media pazzesca, di tanti 1-0 e gol decisivi firmati: quasi uno ogni due partite, che in un calcio speculativo come quello di Allegri pesano sicuramente di più rispetto a quelli timbrati nel sistema di gioco di Gasperini e con una maglia meno pesante, come ricorda spesso proprio l'attuale tecnico bianconero. E ora davanti la possibilità di un finale di stagione azzurro per ribadire come la Juventus possa contare su un attaccante sempre più importante.