Abbonamento allo Stadium, tifosi Juve tra fedeltà e sfiducia

Campagna abbonamenti Juve



Luigi Tizzoni, di Torino

«Sono juventino, per me essere abbonato è una scelta di vita e l’allenatore non è un fattore dirimente nella scelta. Ci sono stati tanti casini quest’anno, io sono dalla parte di Allegri: quest’anno è stato un disastro, ma siamo solo a metà del suo nuovo ciclo. Questi non sono motivi per non andare allo stadio: troppo facile esserci solo quando le cose vanno bene. Ma al di là della Juve, sono le tante amicizie che ho in Curva che mi spingono a rinnovare l’abbonamento. Dobbiamo trasformare lo Stadium in una bolgia, ci serve entusiasmo».



Tiziano Uez, di Trento

«Sono un abbonato in tribuna centrale e un tifoso di lunga data. Cinque anni fa ho ripreso l’abbonamento ma adesso non lo rinnovo: il motivo non è nel venir meno del mio tifo, ma per una questione organizzativa. A ogni abbonamento possono essere associati solo 5 nominativi, vorrei che venisse eliminato questo limite. Ho un’azienda, a Torino verrò per 4-5 partite, per le altre vorrei cedere l’abbonamento ai miei collaboratori. Non capisco che vantaggi abbia la Juve con questo limite: se io mando 10 coppie diverse, più persone vanno allo stadio più si affezionano alla Juve e forse comprano pure le magliette o visitano il Museum».



Alberto Puglisi, di Acireale

«Sono abbonato da quando è stato costruito lo Stadium, tribuna Sivori, secondo anello. Sono uno juventino doc da generazioni e tifoso equilibrato: quando la Juve perde me ne faccio una ragione, anche se mi spiace. Penso che si debba essere fedele alla propria passione perciò rinnoverò l’abbonamento fino a quando me la sentirò, anche perché arrivare dalla Sicilia non è uno scherzo. Non siamo ben assistiti con le linee aree, spesso sono costretto a volare su Bologna o Milano. Quando non posso lo cedo a famigliari, amici e colleghi. Sono un agente di commercio e l’abbonamento è aziendale: mi è servito molto anche sul lavoro, come premio a clienti o collaboratori».