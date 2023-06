Juve, complimenti al City per la finale di Champions vinta: show commenti

Il Manchester City ha vinto la finale di Champions League contro l' Inter di Simone Inzaghi con il risultato di 1-0 grazie ad un gol di Rodri nel secondo tempo. Tanta amarezza per i nerazzurri, che hanno sfiorato il gol del pareggio in diverse occasioni senza però concretizzare al meglio. Chi si è voluto congratulare con la squadra di Guardiola per il traguardo raggiunto è la Juventus .

Juve, i complimenti al Manchester City e i commenti dei tifosi

L'account ufficiale Twitter del club bianconero, come già accaduto dopo le finali di Europa League (persa dalla Roma) e di Conference League (persa dalla Fiorentina), ha pubblicato un post al termine della gara scrivendo: "Complimenti al Manchester City per la vittoria della Champions League". Il post è stato subito commentato da moltissimi tifosi bianconeri: "Stiamo godendo", "ma complimenti anche all'Inter vicecampione d'Europa", "Nella vita ci sono le categorie", sono solo alcune delle reazioni dei tifosi bianconeri che non hanno perso l'occasione per riempire di sfottò gli storici rivali nerazzurri.