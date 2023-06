Rabiot, infortunio in allenamento con la Francia: cosa è successo

Problemi fisici per Adrien Rabiot. Il centrocampista della Juventus (che in stagione ha realizzato 11 gol con la maglia bianconera) ha avuto un problema al polpaccio durante l'ultimo allenamento mattutino in gruppo con la Francia e sarà costretto a saltare le ultime due sfide stagionali della squadra di Deschamps. Rabiot avrebbe dovuto giocare venerdì 16 giugno a Faro, contro Gibilterra, e lunedì 19 giugno contro la Grecia allo Stade de France.