Cuccureddu: “La Juventus mi insegnò a vivere, Boniperti come un padre”

Una vita alla Juventus, nel vero senso della parola. Dodici stagioni consecutive da giocatore, durante le quali ha collezionato 438 presenze e ha contribuito a posare in bacheca sei scudetti, una Coppa Uefa e una Coppa Italia. Prima, la rapida ascesa con una sola annata alla Torres e un’altra al Brescia. Dopo, una manciata di gettoni tra Fiorentina e Novara. E poi, ancora, sette stagioni da allenatore nel vivaio bianconero, trampolino di lancio per la carriera in panchina.

Antonello Cuccureddu, che cosa significa far parte della Juventus?

«Entrare in contatto con il mondo della Juventus genera una serie di emozioni che è davvero difficile esprimere a parole. Per me, forse ancor più che per altri, è stato il più classico dei sogni realizzati, perché era anche la squadra del mio cuore. A 19 anni mi sono ritrovato nello spogliatoio insieme a Castano e Anzolin, Leoncini e Salvadore: campioni di cui fino a poco tempo prima collezionavo al limite la figurina. Nel loro mito, da piccolo, avevo mosso i primi passi nelle squadre che allenava mio papà: sempre rigorosamente con la numero 10 sulla schiena e il calzettone abbassato, come il mio grande idolo Sivori».

Qual è il ricordo più significativo della sua carriera per spiegare a qualcuno cos’è la Juventus?

«Non credo esista un singolo momento o un singolo episodio in grado di spiegare come la Juventus non sia soltanto una società di calcio, bensì una vera e propria famiglia. Per me è stato così fin dal primo momento, forse anche perché sono partito dalla Sardegna giovane e sono subito stato accolto a Torino nel migliore dei modi».

Qual è il dirigente della Juventus che ne ha più incarnato lo spirito?

«Sono stato acquistato sotto la presidenza di Giampiero Boniperti, quindi la risposta è scontata: mi ha insegnato tutto della Juventus, è stato come un padre per me. Ero a Brescia e, dopo la promozione dalla Serie B alla A, in avvio di stagione ho iniziato a collezionare panchine e anche tribune. Da buon sardo sono stato zitto e ho continuato a lavorare sodo, anche se rosicavo dentro. Quindi ho preso coraggio e ho chiesto delucidazioni ai dirigenti: “Non dire niente a nessuno, ma ti vuole la Juventus e, se scendi in campo con noi, poi non potrai trasferirti nella finestra di novembre”. Sono quasi svenuto, non ho chiuso occhio per due notti di fila. Ai tempi non esistevano figure come quella del procuratore, così a Torino mi sono presentato da solo con la mia 500: in sede mi ha accolto direttamente Boniperti, allungandomi un contratto che ho firmato senza nemmeno leggere. Non avrei mai potuto contrattare con una figura del suo spessore e del suo carisma».