Pogba, il messaggio a Dybala che spiazza i tifosi di Juve e Roma

La seconda avventura di Paul Pogba con la Juventus non è chiaramente iniziata come ci si aspettava. Il centrocampista francese è stato quasi sempre costretto a rimanere fuori dal campo per via dei suoi numerosi problemi fisici, e ora vuole focalizzarsi al meglio sul suo recupero per tornare al top l’anno prossimo. Chi faceva parte della prima avventura di Pogba con la maglia bianconera e che ora invece si ritrova a giocare per la Roma è invece Paulo Dybala, da sempre grande amico del francese.