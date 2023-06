Juve, Allegri in cattedra a Coverciano: professore per un giorno

COVERCIANO - A Coverciano c'è Massimiliano Allegri in cattedra a spiegare la sua visione del gioco del calcio a tanti aspiranti mister che sognano di avere in panchina il suo stesso successo. Allegri ha tenuto la lezione, come avvenuto nel 2019 appena dopo aver concluso il primo ciclo alla Juventus, nel luogo dove si è formato da allenatore prima di iniziare la sua carriera. Sul sito Figc si legge: "Una lezione plenaria, in un’aula magna di Coverciano riempita dagli allievi dei corsi UEFA Pro e UEFA A. La Scuola Allenatori federale ha avuto un docente d’eccezione questa mattina: il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri , è infatti intervenuto per parlare davanti ai corsisti dei due massimi livelli di formazione".

Allegri professore a Coverciano

Una giornata da professore per Allegri che durante la sua carriera è stato premiato per ben cinque volte con la Panchina d’oro. Ha ricevuto il riconoscimento del Settore Tecnico per la prima volta al termine della stagione 2007/2008, quando vinse la Panchina d’oro Serie C per il campionato alla guida del Sassuolo. Un anno più tardi ha vinto la Panchina d’oro – il riconoscimento dato al miglior allenatore della Serie A secondo il giudizio degli stessi colleghi tecnici – per la stagione al Cagliari. Quindi, per i campionati di Serie A 2014/2015, 2016/2017 e 2017/2018, ha vinto la Panchina d’oro da allenatore della Juventus. Un palmares prestigioso per il tecnico di Livorno che ha potuto raccontare il suo calcio a tutti gli aspiranti mister presenti in aula.