Fagioli, le lacrime col Sassuolo e l’obiettivo da raggiungere con la Juve

La Juventus non ha vissuto una grande stagione, ma ha lanciato uno tra i giovani italiani più promettenti: Nicolò Fagioli. Il classe 2001 ha vinto il premio come miglior Under 23 della Serie A ed è stato anche intervistato dal canale ufficiale del campionato. Il centrocampista ha parlato delle emozioni del primo gol, dell'infortunio e dei tempi di recupero e in generale dell'annata in bianconero.

Juventus, la stagione di Fagioli Fagioli ha parlato subito dell'infortunio subito contro il Siviglia dopo un contrasto aereo con Gudelj: "Adesso sto meglio, ho recuperato dopo l'operazione di dieci giorni fa. Non è stato un intervento cattivo, solo che lui è arrivato a mille ed io ero a peso morto, per questo mi sono fratturato la clavicola. Rientrerò a fine luglio, inizio agosto".Il centrocampista ha vinto anche il premio com Mvp U23 della Serie A: "Quando me lo hanno detto ero felicissimo, Per me è un premio importante, anche se la stagione è stata difficile, ma a livello personale è stata bellissima". Poi il primo gol in Serie A contro il Lecce: "Emozione fantastica, perché è stato il primo ed è servito per vincere. Era un obiettivo che sognavo fin da piccolo". Emozione che si è poi ripetuta anche contro l'Inter: "Non me lo aspettavo, ma ero pronto per poter giocare. Per fortuna abbiamo vinto e abbiamo fatto una bellissima partita. Ho avuto fortuna sul gol, ma me lo sono meritato". Nelle vene del giovane talento scorre però l'altruismo del centrocampista: "Mi piace molto fare assist, quindi quando i miei compagni fanno gol su un mio passaggio non posso che essere contento".

Dalle lacrime di gioia e quelle dopo la partita contro il Sassuolo: "È successo tutto in una settimana, la domenica di Sassuolo ho commesso un errore tecnico e di attenzione. Purtroppo abbiamo perso per colpa mia. Dopo mi sono sfogato, ma per imparare devi sbagliare. Invece a Napoli stavo giocando bene, poi all'ultimo minuto non ho fatto una copertura e mi è dispiaciuto". Ritornando alle cose belle: "Il gol di Cremona è stato bellissimo, all'inizio ero felicissimo perché non segnavo da mesi, poi mi son reso conto di aver segnato alla mia ex squadra e mi sono fermato subito". Infine chiosa con una frase d'amore per la maglia che indossa: "Sono sempre stato tifoso della Juventus, per tradizione di famiglia. Per la prossima stagione voglio fare più gol e assist per la squadra".

