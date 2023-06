Juve, chi sale e chi scende: i nuovi valori di mercato della Serie A

Il campionato è terminato con il Napoli Campione d'Italia per la terza volta nella propria storia, un trionfo che si riflette anche sul valore di mercato dei protagonisti della splendida cavalcata. In questo contesto s'inserisce il noto portale Transfermarkt, che ha stilato tre classifiche: una relativa ai calciatori che, in assoluto, hanno la più alta quotazione economica, una riguardo i maggiori incrementi della stessa rispetto allo scorso anno e un'ultima, invece, sulle più grandi 'delusioni' e, quindi, sul loro decremento del prezzo del cartellino.