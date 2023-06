Allegri a Coverciano, i retroscena: fanatismi tattici, duttilità e Juve

Allegri, il calcio e la duttilità

Il tema di fondo che ha condotto la lezione è stato quella delle duttilità che deve stare alla base del mestiere: sia per poter affrontare le diverse problematiche che le varie categorie presentano, sia per potersi adattare nella maniera più efficace alle caratteristiche ambientali e tecniche dei giocatori che si hanno a disposizione. Allegri si è detto convinto che il mestiere di allenatore richieda duttilità e non debba essere piegato a certi fanatismi tattici. Un allenatore, ha sintetizzato il tecnico bianconero, deve certo coltivare e portare avanti una propria idea di fondo, ma non può sacrificare ogni aspetto alla difesa di quelle che troppo spesso in molti definiscono con testardaggine (e un filo di fanatismo, aggiungiamo noi) con il concetto sintetizzato nella frase “il mio calcio”.