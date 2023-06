Pogba e Dybala, Juve-Roma a Miami: giocano anche Zulay e Oriana

MIAMI (FLORIDA) - Terminata la stagione, è tempo di vacanze. Paul Pogba, reduce da un'annata piuttosto complicata, caratterizzata da diversi problemi fisici, ha raccolto appena 161' distribuiti in 10 presenze tra campionato (6), Europa League (3) e Coppa Italia (1). La sua seconda avventura alla Juventus era iniziata con l'infortunio durante la tournée in America che l'ha costretto ad operarsi al ginocchio e si è conclusa con il problema alla coscia. Per lasciarsi alle spalle questo difficile periodo, il centrocampista francese si è regalato qualche giorno di relax a Miami insieme alla compagna Zulay. La coppia, però, non era da sola.