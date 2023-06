Juve, Szczesny miracoloso con la Polonia: il post virale della federazione

Il numero uno bianconero ha eretto un vero e proprio muro invalicabile opponendosi agli attacchi dei teutonici e permettendo ai suoi di tenere il vantaggio fino al triplice fischio. Una prestazione da incorniciare per l'estremo difensore classe '90, celebrata alla grande dai tifosi polacchi. Sui social, infatti, si sprecano gli apprezzamenti e i complimenti all'ex Roma. La clip della strepitosa parata sul milanista Thiaw continua a girare sul web. Un vero e proprio miracolo: riflessi felini e volo plastico sul tiro da distanza ravvicinata con la visuale ostruita da una selva di compagni ed avversari assiepati nell'area piccola. Per celebrare la vittoria e la prova maiuscola del portiere, la nazionale polacca ha postato sui propri social un muro di mattoni, quello impersonificato da Szczesny contro la Germania. E gli elogi al numero uno si sprecano: "Wojciech, il nostro ministro della Difesa", "Per favore, erigete un monumento al Beato".

Szczesny, i numeri della stagione con la Juventus

Nonostante la stagione non proprio esaltante della Juventus, l'estremo difensore bianconero è stato uno dei migliori e ha chiuso con 40 gol subiti in altrettante partite e ben 19 clean sheet. 14 sono arrivati in campionato e meglio di lui hanno fatto solo Meret del Napoli (16) e Provedel della Lazio (21). C'è però un dato da tenere in considerazione: Szczesny ha collezionato 28 presenze mentre gli altri due rispettivamente 34 e 38. Tra coloro che hanno superato le venti apparizioni, infatti, a livello di percentuali il polacco sarebbe dietro solo al portiere biancoceleste: 53,6% contro 55,3%. Insomma, nonostante la carta d'identità dica 33, Szczesny rimane uno dei portieri più affidabili in circolazione. Lo ha dimostrato con la maglia della Vecchia Signora e con quella della Polonia.