Pogba, la verità sulla stagione flop, la replica ai critici e l’amore Juve

La seconda avventura di Paul Pogba alla Juventus non è sicuramente iniziata bene. Il centrocampista francese dopo l'esperienza al Manchester United è tornato a Torino per entusiasmare i tifosi come nei suoi primi anni in bianconero, ma a causa dei molti problemi fisici il Polpo in stagione ha collezionato solo dieci presenze complessive (di cui una da titolare), mettendo a segno un assist. Ora Pogba è determinato per tornare in campo il prima possibile, e in un'intervista a Views ha parlato delle sue difficoltà dal punto di vista fisico e non solo.